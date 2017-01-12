'Çözümün kalbine atılan kurşun olacaktır'

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Hasavne yaptığı açıklamada, böyle bir adımın işgal edilmiş topraklardaki Filistin halkını galeyana getireceğini ve Filistinlilerin İsrail'e karşı Kudüs merkezli büyük bir intifada başlatacaklarını söyledi.

Bu adımla, ABD'nin Filistin meselesinde izlediğini iddia ettiği tarafsız politikadan da geri adım atmış olacağını belirten Hasavne, "ABD, tarafsız olduğunu, barış görüşmelerini desteklediğini ileri sürüyordu. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması, bu kentin işgal altında olduğunu kabul eden uluslararası kararları ihlal ve taraf tutma olacaktır, iki devletli çözümün kalbine atılan kurşundur. Bu aynı zamanda Washington'ın Filistin meselesiyle ilgili uluslararası kararlara saygı göstermediğinin de delili sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu adımın atılması halinde kendilerinin de birtakım tepkileri olacağını belirten Hasavne, bunların içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD yönetiminin, 1995 yılında imzalanan Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu fakat söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ertelendi.

ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise seçim sürecinde, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.