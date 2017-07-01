''Çözümü bulmak artık çok zor''

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nın yapıldığı Le Regent Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, konferansa ilişin açıklamalarda bulundu.

Konferansa başkanlık etmek için Crans-Montana'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Guterres, "Bu konferansı uzun yıllardır Kıbrıs'ı ikiye bölen anlaşmazlıklarda geniş çaplı bir çözüme ulaşmak adına tarihi bir fırsat oluşturması için topladık." dedi.

Guterres, konferansa katılan tüm tarafların Ada'daki soruna çözüm bulunabilmesi için kararlılıklarını ortaya koyduklarının ve konferansın "tarihi bir şans" olduğunun bilincinde olduklarının altını çizdi.

"GÜVENLİK VE GARANTİLER BAŞLIĞI HAYATİ"

"Aynı zamanda, bazı hassas ve zor konular çözülmeyi bekliyor." diyen Guterres, Kıbrıs müzakerelerinin "Güvenlik ve Garantiler" temel başlığının geniş kapsamlı bir çözüm bulunabilmesi için "hayati" öneme sahip olduğunu vurguladı.

Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm bulunabilmesi için konferansa katılan tüm tarafların sorumluluğu olduğuna dikkati çekti. Konferansa katılan garantör ülkeler ile Ada'nın her iki kesiminden liderlerin bir çözüm bulunması için Crans-Montana'ya geldiklerini kendisine ilettiklerini anlatan BM Genel Sekreteri, "Fakat daha yapılması gereken çok iş var." ifadesini kullandı.

"TARAFLARI TEHDİT ETMİYORUZ"

Konferansta herhangi bir sonuca ulaşılamaması durumunda BM'nin tutumunun nasıl olacağını soran bir gazeteciye Guterres, şu cevabı verdi:

"BM, tarafları desteklemek için burada. Biz tarafların olumlu bir sonuca ulaşmasını istiyoruz. Tek isteğimiz sonucun olumlu ve sürdürülebilir olmasıdır. Şunu garanti edebilirim ki biz sabırsız değiliz ve tarafları hiç bir şekilde tehdit etmiyoruz. Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor."

BM Genel Sekreteri Guterres, konferans çerçevesinde bu akşam taraflarla yeniden bir araya gelecek