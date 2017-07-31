Çözüm sadece bir telefon uzağınızda

Kağıthane Belediyesi vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için 444 23 00 numaralı canlı destek hattı üzerinden soru, öneri ve talepleri kabul ediyor. Belediye Çağrı Merkezi, 2017 yılının ilk 6 ayında 89 bin 859 çağrıyı yanıtladı. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan Çağrı Merkezi günde ortalama 500 çağrıya cevap veriyor.

Çağrı Merkezi’nde görevli personeller, telefon hattının yanı sıra sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook üzerinden de hizmet sunuyor. Gerek telefon, gerekse sosyal medya üzerinden gelen soru, talep ve öneriler hızlı ve en doğru şekilde belediyenin ilgili müdürlüklerine elektronik ortamda iletiliyor.

İletilen konu ilgili müdürlük tarafından değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulup vatandaşa yine çağrı merkezi üzerinden bilgi verme amaçlı geri dönüş yapılıyor.

Vatandaşlar, belediyenin rutin hizmetlerinin yanında kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal tüm faaliyetler hakkında bilgiyi Çağrı Merkezi’nden alabileceği gibi, kendi öneri ve taleplerini diledikleri an, evlerinden çıkmadan telefonla veya internet ortamında iletebilmekteler.