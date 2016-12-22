Courtois 2017'de Real Madrid'e katılıyor

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois ile gelecek sezon için anlaştığı iddia edildi.



İspanyol basın organı Onda Cero'ya göre Real Madrid daha önceden de ilgilendiği ancak alamadığı Belçikalı kaleciyi gelecek sezondan itibaren renklerine bağlayacak.



Courtois'nın Chelsea ile olan sözleşmesi 2019'da sona eriyor.



Eflatun-beyazlı ekibin bu transferi, diğer iki kalecisinin 30 yaşında olması nedeniyle kalenin geleceğini genç bir isme teslim etmek için yaptığı öğrenildi.



Bilindiği gibi Madrid takımının 2 dönemlik transfer cezası CAS tarafından 1 döneme indirilmişti. Bu sayede Real Madrid 2017 yazından itibaren transfer yapabilecek.





(Yeni Şafak)