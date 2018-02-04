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'Coşku' pozlarıyla başlayan CHP Kurultayı'nın ilk günü kavgayla bitti

"Adalet ve Cesaret" sloganıyla başlayan CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ilk günü 'adaletsizlik' suçlamalarının gölgesinde kavgayla sona erdi.

04 Şubat 2018 Pazar 11:51
'Coşku' pozlarıyla başlayan CHP Kurultayı'nın ilk günü kavgayla bitti

YENİAKİT.COM.TR -  'Kurultay'lar partisi CHP'nin 2 gün sürecek olan 36. Olağan Kurultayı dün başladı. İlk gün genel başkanlık seçimi yapılırken ikinci günde ise 60 kişilik PM ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun genel başkanlığa aday olduğu kurultay salonda bulunan partililerin tezahüratları ve şarkılar eşliğinde coşkulu bir şekilde başladı.  Ancak kurultayda zaman ilerledikçe tansiyon giderek yükseldi.  Delegelerin oylarıyla Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığı kesinleşirken, Kocasakal ve Eminağaoğlu yeterli imzayı toplayamadıkları için adaylık yarışına dahil olamadı. Muharrem İnce'nin adaylığı için mükerrer imza tartışması ise kurultaya damga vurdu.

MÜKERRER İMZA İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

165 imza ile genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce için verilen 165 imzadan 49'unun mükerrer olduğu iddia edilince ortalık bir anda karıştı. Divan kuruluna verdiği dilekçe ile 49 mükerrer imzanın Muharrem İnce lehine sayılmasını isteyen Kılıçdaroğlu’na İnce’den çok sert tepki geldi. Kürsüye çıkan İnce “Lütufla genel başkanlığa aday olmam, delegelerin oylarıyla aday olurum” diyerek CHP yönetimine çok sert tepki gösterdi. CHP’yi adaletsizlikle suçlayan İnce "Adalet kurultayı diyorsunuz, bana müzik bile çalmıyorsunuz. Müzikte bile adaletiniz yok sizin. Cesaret diyorsunuz, dokunulmazlıklarda 'evet' oyu veriyorsunuz. Yoldaşlarım, hepinizin gözünün önünde oluyor bunlar. Buna dur deyin" dedi.

"O KURULTAYI BAŞLARINA YIKARIM"

"Neden mükerrer imzalar bana yazılıyor?" diyerek tepkisini dile getiren İnce "Algı operasyonu yapmak istiyorlar. Ben kurultayı aldım, benim kimsenin imzasına ihtiyacım yok. Bu bir algı operasyonudur. O kurultayı başlarına yıkarım. Ali Cengiz oyunları bunları" dedi.

Tansiyonun yüksek olduğu kavgaların ve tartışmaların eksik olmadığı kurultayın ilk gününde Kemal Kılıçdaroğlu, aldığı 790 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.  Coşkuyla başlayıp kavgayla biten kurultayın özetini ise 2 kare fotoğraf ortaya koydu.

yeniakit.com.tr

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:51
  1. CHP
  2. kurultay
  3. Muharrem İnce
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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