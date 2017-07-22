Çorum’un yaylaları doğasever ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Bol oksijenli havası, doğal kaynak suları, yemyeşil çayırların arasından geçen akarsularıyla doğa harikası Çorum yaylaları, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Yeşillikler içerisinde oluşturduğu güzellik ile temiz havası, tarihi dokusuyla yaşamaya ve görülmeye değer Çorum’un yaylaları, misafirlerini bekliyor.

Çorum’daki yaylalar birçok doğa tutkunu ve turistin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şehir gürültüsünden ve bunaltıcı sıcak havadan kurtulmak amacıyla çıkılan yaylalar, sessizlik içerisinde yükselen kuş sesleri ve serin havasıyla "kafa dinlemeye" değer görülüyor. Çorum’un yaylaları ayrıca doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunları için her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.

İncesu Kanyonu: Ortaköy ilçesine bağlı İncesu Köyünde iki tarafı yüksek kayalarla çevrili bir doğa harikası olan kanyonun uzunluğu 12.5 kilometredir. Çekerek Irmağının geçtiği kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde Helenistik Döneme (M.Ö. 2. yüzyıla) tarihlenen duvar kalıntıları, halk tarafından mağara olarak adlandırılan merdiven basamaklı su sarnıçları, ahşap hatıl oyukları vardır. İncesu Köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Anadolu’da Helenistik Çağa tarihlenen kabartmalarının en büyüğü olan Kıybele tanrıça kabartması bulunmaktadır. Köyden buraya kadar kanyon içinde yürüyüş platformu üzerinden her mevsim ulaşabilmek mümkündür. Tarih ve doğanın ayni mekânda buluştuğu İncesu Kanyonu, doğaseverler, fotoğrafçılar, dağcılar, kuş gözlemciler ve tarih tutkunları için önemli bir merkezdir. Ziyaretçiler için WC, Çocuk Oyun Parkı, Oto Park ve piknik alanları mevcuttur.

Kargı Yaylası (Eğinönü): Kargı ilçesinin kuzeyindeki yüksek dağlık bölgede yer almaktadır. Çorum’a 140 kilometre, Kargı’ya 26 Km. uzaklıktadır. Bu bölgede birbirine bağlantılı; Eğinönü, Aksu, Karandu, Göl, Örencik, Karaboya, Gökçedoğan yaylaları mevcuttur. Yaylalar arasındaki yolların bakımı Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta ve sürekli açık tutulmaktadır. Bu yaylalarda, yöresel yayla mimarisine uygun yayla evleri geleneği halen devam etmektedir. Üzerlerinde sonradan yapılan Aksu ve Gökçedoğan göletlerinde yetiştirilen alabalıkları, yöreye özgü bitki örtüsü ve bol su kaynakları ile bir doğa harikası görünümündedir. İstanbul’u Doğu Karadeniz’e bağlayan yol güzergâhından 12 kilometre içeride bulunan Kargı ilçesinden 8 kilometre kuzeydoğu yönüne gidildiğinde Kargı Yaylası ve ona bağlı olarak Aksu, Çobanlar, Örencik, Göl; Çetni, Doğluca ve diğer yaylalara ulaşmak mümkündür. Kargı yaylalarında Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu rotalarından 162 kilometrelik bisiklet yolunun ve 108 kilometrelik yürüyüş yolunun tespit ve işaretlemeleri yapılmıştır. Başköy’de özel sektör tarafından işletilen 10 adet bungolaw ev ve alabalık tesisi olan Kargı Tatil Köyü sakin bir tatil yapmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

Abdullah Yaylası: Kargı ilçesinde ve Çorum’un en yüksek dağı olan Köse Dağı (2050 metre) üzerinde yer almaktadır. Çorum’a uzaklığı 114 kilometre, ilçe merkezine 26 kilometredir. İstanbul’u Samsun’a bağlayan ve Osmancık İlçesinden geçen karayoluna 12 kilometre mesafededir. Geliş yerlerine göre, iki farklı güzergâh izlenebilir. Bunlardan ilki İstanbul-Samsun Karayolunu izleyerek Osmancık Yolu üzerinden, ikincisi Ankara-Çorum Karayolunu izleyerek yine Osmancık yolu üzerinden bölgeye ulaşmaktır. Temiz ve bol suyu bozulmamış doğası yanında, sarıçam, karaçam gibi diğer kendine özgü bitki örtüsü ile görülüp; konaklamaya değer yaylalarımızdandır.

Bayat Kunduzlu ve Kuşcaçimeni Yaylaları: Bayat ilçesi sınırları içerisinde ve ilçenin kuzeyinde dağlık Karatepe mevkiinde yer almaktadır. İl Merkezine 100 kilometre ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktadır. Yöre halkı yayla geleneğini bu yaylalarda sürdürmektedir. Özellikle Kuşcaçimeni yaylasında yaz aylarında kamp amaçlı çadırlar kurulmaktadır. Zengin bitki örtüsü ile kaplı olan yaylalarda sarıçam, karaçam ve köknar ağaçları dikkati çekmektedir. Bol su kaynakları ve bozulmamış doğa yapısı ile yayla turizmine elverişli alanların başında gelir. Ulaşım özel araçların yanı sıra; yaz aylarında Cumartesi ve Pazar günleri Belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır. Çorum İl Özel İdaresi tarafından Kuşçaçimen Yaylası’nda çeşme, tuvalet, kamelya yapılarak piknik alanları yeniden düzenlenmiştir.

İskilip Yaylaları: İskilip İlçesinin kuzeyinde yer alan ve sarıçam, karaçam, köknar, meşe gibi yöreye özgü bitki örtüsü ile kaplı yüksek dağ silsilesi üzerinde birbiri ile irtibatlı doğal güzellikleri ile dikkati çeken birçok yayla yer almaktadır. Bunlardan İskilip-Tosya karayolu üzerinde bulunan Elmabeli-Beşoluk ve Çiçekli yaylaları, aynı güzergâhın 8. kilometresinden sola 17 kilometre gidildiğinde Demirbükü ve Yalak yaylaları piknik ve mesire alanlarından iç turizmde yoğun şekilde yararlanılmaktadır. Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu rotaları arasında gerek Çorum’a gerekse Ankara’ya yakınlığı nedeni ile doğaseverleri en çok cezbeden rotalar İskilip ilçe sınırlarındadır. Özellikle Akpınar Köyü ve civarındaki rotalar yoğun olarak ziyaretçi almaktadır.

Osmancık Başpınar Karaca Yaylası: Başpınar beldesine 8 kilometre uzaklıkta olup, altyapısı (tuvalet-çeşme-kamelya-çocuk parkı-mescit) Çorum İl Özel İdaresi tarafından büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yaz aylarında hayvancılık yapmak için yada tatil amaçlı yaylaya çıkanlar çadırlarda konaklamaktadır. Çorum’a 50 kilometre mesafedeki yayla Çorum-Osmancık karayolundan 20 kilometre içeridedir. Bölge kamp kurmak için oldukça uygun özellikler taşımaktadır. Bölgede trekking yapılabilecek orman içi uygun parkurlar yer almaktadır. Başpınar-Karaca Yaylası arası 9 kilometre ve Karaca Yaylası-İnegöl Yangın Gözetleme Kulesi arası 11 kilometre Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu kapsamında işaretlenmiştir.

Çatak Tabiat Parkı: İl merkezine 22 kilometre uzaklıkta, Çorum’dan günübirliğine en çok gidilip gelinebilen Çam ağaçlarıyla kaplı bir mesire yeridir.

Sıklık Mesire Yeri: Çorum- Samsun karayolunun 7. Kilometresinde piknik alanları, doğal fauna alanı, çocuk oyun alanları, çeşme, wc, mescit gibi altyapı tesisleri olan şehir merkezine yakın bir mesire yeridir.

Gölünyazı Sulak Alanı: Çorum-Laçin-Osmancık yolunun 20 kilometresindeki sulak alan birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Kuş gözlemciliği yapılmaya müsait sulak alanların başında Gölünyazı sulak alanı gelir. 30 çeşit kuş türünü barındıran 233 bin 132 metrekarelik alanın büyük bölümü sazlıklarla kaplıdır. Aynı zamanda alan kenarında gözlem yapmak için tesis edilmiş 15 metre yüksekliğinde birde kule mevcuttur.