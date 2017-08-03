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Çorumlulardan moral desteği

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kurulu bulunan Körfez Çorumlular Platformu, hasta olan hemşerilerini de ziyaret ediyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:31
Çorumlulardan moral desteği

İlçenin sevilen elektrikçilerin den Çorumlu Sadi Akpınar, yaklaşık 2 aydan beri Ankara’da tedavi görürken, Burhaniye’deki evinde istirahete çekildi. Çok sayıda yakınının yanısıra Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Karasu ve Ahmet Tekeş’de Akpınar’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sadi Akpınar’ın Sungurlu temsilcisi olduğunu anlatan Platform Başkanı İsmail Eker, “ Hasta olan üyelerimizi ziyaret ederek moral kazanmalarını destek oluyoruz. Üyelerimizin hem iyi, hem de kötü günlerinde yanlarındayız. Sadi Akpınar’da çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Tedavisüresini titizlikle takip ediyoruz. Kendisine Allah’tan şifa diliyoruz. İnşallah, en kısa zamanda kavuşur"dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:31
  1. Balıkesir
  2. Ankara
  3. Karasu
  4. Akpınar
  5. Çorum
  6. Burhaniye
  7. Sungurlu
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