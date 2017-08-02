Çorum’dan 12 milyon 188 bin dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayında 11 milyon 259 bin dolarlık ihracat yapılan Temmuz ayında ihracat oranlarında kısmi bir artış yaşanarak en çok ihracaat yapan iller arasında 49’cu sırada yerini aldı.

TİM verilerine göre Ocak ayında 11 milyon 900 bin, Şubat ayında 11 milyon 900 bin, Mart ayında 10 milyon 749 bin, Nisan ayında 12 milyon 842 bin, Mayıs ayında 11 milyon 10 bin, Haziran ayında 11 milyon 259 bin, Temmuz ayında ise 17 milyon 499 bin olmak üzere yılın ilk 7 ayında toplam 81 milyon 853 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Temmuz 2017 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “TÜİK verilerine göre 2011 yılı Ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31,9’luk artıştan sonra gelen en yüksek oran. Yani son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi 2. performansı. İhracat artış oranında çok önemli bir rekora imza atmış olduk. 15 Temmuz’dan sonra ne demiştik: ’Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor’. Büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız var” dedi.

TİM Başkanı Büyükekşi: “Almanya uzun yıllardır ihracatımızda zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu ay da yüzde 28,2 artışla yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde yaşanan geçici kriz ortamının ticaretimizi etkilememiş olması bizleri mutlu etti. İki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, bu gergin ortamın bir an evvel olağan seyrine geri dönmesi.” şeklinde konuştu.

TİM verilerine göre temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış yüzde 95,7 ile Rusya’ya kaydedilirken, tek düşüş yaşanan ülke Mısır oldu. En fazla ihracatı sırasıyla otomotiv, hazır giyim-konfeksiyon ve kimyevi maddeler sektörleri yaparken, en fazla artış kaydeden sektörler gemi ve yat, mücevher, zeytin ve zeytinyağı oldu.