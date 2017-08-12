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Çorum'daki vatandaşlar Maçka'daki terör saldırısına sert tepki gösterdi

Çorum'da bazı vatandaşlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gedik ile 16 yaşındaki Bülbül'ün şehit edilmesine tepki gösterdi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:55
Çorum'daki vatandaşlar Maçka'daki terör saldırısına sert tepki gösterdi

Çorum'da sosyal medya üzerinde haberleşerek bir araya gelen yaşayan vatandaşlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesine tepki gösterdi.

Çorum Saat Kulesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı üzerine "İyi ki varsın Eren" yazılı pankart açtı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaş, "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "şehitler ölmez, Erenler tükenmez" şeklinde sloganlar attı. Daha sonra vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Grup adına konuşan Furkan Mazman, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesinin, tüm yurdu olduğu gibi Çorum'u da yasa boğduğunu söyledi.

Kundaktaki bebeklere kurşun sıkan hain terör örgütü üyelerini lanetleyen Mazman, "Karadeniz'de kimseden yardım alma şansı olmadığı halde sırf terör karanlığını daha geniş bir alana yayma amacıyla vur kaç yapan PKK örgütü, ne kadar vahşi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Maçka'daki bu olay göstermiştir ki Türk Milleti askeri ile sivili ile bir bütündür. Teröre karşı korkmadan, taviz vermeden, birlikte ve kararlı mücadele olmazsa olmazdır. Teröre doğrudan ya da dolaylı olarak destek verenler bilmelidirler ki, hiç bir ihanet karşılıksız kalmayacaktır. Terörün ve ihanetin bu topraklarda amacına ulaşması mümkün değildir. Onlara eninde sonunda kalacak olan sadece hainlik ve uşaklık yaftasıdır. Unutmasınlar ki kalleşler leş olana kadar milletçe nöbetteyiz." diye konuştu.

Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

 

 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:55
  1. Çorum
  2. Eren Bülbül
  3. Ferhat Gedik
  4. Anadolu Ajansı
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