Çorum'da yeşil yumurta yumurtlayan tavuk şaşırttı

Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Afşar’a ait kümeste tavukları kontrol eden yeğeni Enes Afşar, kümeste yeşil bir yumurta olduğunu gördü. Yeşil renkteki yumurtayı amcasına götüren Enes Afşar, “Kümeste yumurtayı bulunca koşarak amcama gittim. Amcama bunun ne olduğunu sorduğumda ise yeşil yumurta olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

Yeşil yumurtayı görünce merak ederek araştırmaya girdiklerini ifade eden İbrahim Afşar, “Yeğenim heyecan ve şaşkınlık içinde koşarak elinde yeşil yumurta ile geldi. Bizim bu tavuğun ilk yumurtası, biz bunun türünü bilmeden beslemişiz. Araştırmamız sonucu tavuğun türünün Şili kökenli 'araucana' cinsi tavuk olduğunu öğrendik. Yeşil yumurtanın vitamin değeri yüksekmiş. Yeşil yumurtanın pazar değerinin yüksek olduğunu öğrendikten sonra 'araucana' cinsi tavuk sayısını çoğaltarak, yeşil yumurta üretimini yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.