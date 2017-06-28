Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşdağul beldesi yakınlarında meydana geldi. Sabah saat 10.00 sıralarında beldedeki evinden traktörle kendisine ait bağ evine gitmekte olan K.M. (73) direksiyon kontrolünü kaybedince araç devrildi. Kazada sürücü K.M. olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan S.E (35) ve S.E. (58) adlı iki kadın da yaralandı. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.