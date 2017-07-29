Çorum’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine gitmekte olan Ömer Ünlü yönetimindeki 26 TF 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şemsi Ünlü, Emre Ünlü ve Sinan Ünlü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.