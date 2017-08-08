Çorum’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağı’da meydana geldi. Sadık Leylek yönetimindeki OF AC 1919 yabancı plakalı otomobil ile Ömer Akgül (29) yönetimindeki 05 BA 815 plakalı hafif ticari otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Akgül olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.