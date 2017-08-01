Çorum’da ilk kez kinoa hasadı yapılacak

Sungurlu’da genç çiftçi Samet Aygar, 5 dönümlük alana kinoa bitkisi ekti. Sungurlu’da ilk defa uzun araştırma sonucunda bu bitkiyi ekme kararı aldığını ifade eden Aygar, 5 dönüm alana tohumu dernekten temin ederek deneme amaçlı ekimini yaptığını söyledi. Sungurlu’da genelde çiftçilerin buğday ekimi yaptığını ve bunun da kazancının belli olduğunu belirten Aygar, buğdaya alternatif olması için internet ortamında gördüğü kinoa bitkisini araştırdığını, dernekleriyle irtibata geçtiğini, bitkinin tohumu dernekten temin ederek ilk başta deneme amaçlı olarak 5 dönüm alana ekimini yaptığını söyledi. Aygar, nisan ayında ekimini yaptığı kinoa bitkisinin yakın zamanda hasadını yapacağını kaydetti. Şu anda 5 dönüm ekili alandan yaklaşık 500-600 kilogram elde etmeyi hedeflediğini söyleyen Aygar, "Yapılacak hasat sonrası derneğe numune göndererek bitkinin kalitesine göre fiyat belirlenip, satışını yapacağız" dedi.

Bu yıl tecrübe kazanmak için az ektiklerini ileri zamanlarda daha fazla ekim yapacaklarını ifade eden Aygar, "Kinoa bitkisinin satış pazarında hiçbir sıkıntı yok. Astronotların, çölyak hastaların beslenmelerinde ve bebek mamalarında kullanılıyor. Bu pazar daha da genişleyecek. Çevre iller ve ilçelerden beni arayanlar oluyor. Kimi bilgi almak için kimi de ürünü satın almak için arıyorlar. Kinoa bitkisinden şimdilik çok umutluyuz. İlçemizde çiftçilerimize her türlü yardımı desteği vermeye hazır" diye konuştu.

Kinoa, protein oranı da çok yüksek bir bitki olduğunu söyleyen genç çiftçi Aygar, "Pazar problemi olmayan alternatif ürünleri ilçemizde yaygınlaştırmayı planlamaktayız. İnşallah bundan sonra dünya nüfusunun gıda ihtiyacı karşılamak adına daha alternatif ürünlerde deneyip yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğünün önümüzdeki haftalarda tarla gününü yaparak kinoa bitkisinin tanıtımının yapılacağı öğrenildi.