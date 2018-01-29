Çorum’da elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu

İddialara göre, Kenan Eser'e ait mandırada otomatik hayvan kaşımasında elektrik kaçağı meydana geldi. Hayvanları kilitleyen mekanizmanın demir olmasından dolayı elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayın duyulması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile YEDAŞ’a bağlı ekipler mandıraya gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgi bilgi veren mandıra sahibi Kenan Eser, sabah hayvanların sağımını ve yemlemesini yaptıktan sonra Çorum’a il merkezine gittiğini söyledi.

Daha sonra eşinin kendisini arayarak hayvanların rahatsızlandığını belirterek gelmesini istediğini dile getiren Eser, “Eşim ahıra geliyor akımı fark ediyor ve hemen gidip akımı kesiyor. Galiba fırçadan elektrik akımına kapılmışlar. Hayvanların hepsi gebeydi. Allah’a şükür bize bir şey olmadı” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, her zaman maddi ve manevi olarak yanında olduklarını belirterek, bir daha böyle olayların yaşanmaması için temennide bulundu.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da, maddi kaybın büyük olduğunu belirterek, “Hayvanların değeri 200 bin lira. Vali beyle görüşeceğiz. Eser’in yanında olacağız. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.