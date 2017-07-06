Çorum’da ekili arazide yangın

Sungurlu’ya bağlı Mahmatlı ve Tuğcu köylerindeki buğday tarlalarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangının devam ettiği dakikalarda olay yerine giden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yangın hakkında bilgi aldı ve arazi sahiplerini teselli etmeye çalıştı.

Jandarmanın yangın ile ilgili olarak başlattığı soruşturma devam ediyor.