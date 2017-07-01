Çorum’da bonzai operasyonu

Edinilen bilgiye göre, 155 polis imdat hattına gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Hayatyolu civarında ekipleri görerek ara sokaklardan araç ile kaçan şahıslar polisin uyarı ateşi ile birlikte Alihan Sokak’ta kıskıvrak yakalandı. Şahısların yapılan üst ve araç aramasında 6 adet kullanıma hazır uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler Ş.G., F.K., S.G. ve çeşitli suçlardan aranması bulunan F.Ö. adliyeye sevk edildi. Ayrıca bugün öğlen saatlerinde Budaközü kavşağında yarı baygın halde bulunan B.B. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilerek yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.