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Çorum Belediyespor'da toplu imza töreni

3.Lig 3. Grup takımlarından Çorum Belediyespor'da, iç ve dış transferde anlaşma sağlanan futbolcular ile alt yapıdan takıma dahil edilen oyuncular için toplu imza töreni düzelendi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:23
Çorum Belediyespor'da toplu imza töreni

Kulüp Başkanı Zeki Gül, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda düzenlenen törende, yeni sezon hazırlıklarının sürdürüldüğünü ve sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

İyi bir takım kurduklarını, şampiyon olmak istediklerini belirten Gül, 'Bu senenin beklediğimiz o sene olmasını temenni ediyorum.' dedi.

Gül'ün konuşmasının ardından ilk olarak alt yapıdan takıma dahil edilen oyuncular, daha sonra da iç ve dış transferde anlaşma sağlanan oyuncular teker teker anons edilerek platforma çağrıldı.

Profesyonel yapılan alt yapı oyuncuları Batuhan Demirel, Kıvanç Kaya, Yavuz Burak Aykaç ile yeni sezonda da kırmızı siyahlı formayı giyecek Abdullah Karmil, Yakup Kayış, Akın Karaarslan, Salim Uzun, Sercan Çobanoğlu, Doğukan Pala, Selim Dilli, Onur Tekin ve yeni transferler Emre Yüksektepe, Abuzer Gaffar Toplu, Yasin Dülger, Taner Gürsoy, Doğan Can Davas, Erhan Kurt, Muhammed Enes Yılmaz, İzzet Canlıaka, Mehmet Zahit Çınar, Mert Sarı, Haktan Karabulut ve Semih Kahraman ile sözleşme imzalandı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları Ali Tuna Tanyıldız, Erkan Bölükbaş, Faruk Akıllı'nın da katıldığı tören, yapılan duanın ardından kurban kesilmesiyle son buldu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:23
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