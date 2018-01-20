Çorum Belediyespor'da hedef galibiyet

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Çorum Belediyespor ikinci yarının ilk maçını yarın kendi sahasında zorlu Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşması ile açıyor. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Bursa bölgesi C klasman hakemlerinden Süleyman Soyutürk düdük çalacak.Çorum Belediyespor'da cezalı Emre Yüksektepe forma giyemeyecek.



Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çorum Belediyespor,Tepecik deplasmanında 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.