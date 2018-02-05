Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çorum belediye başkanı belli oldu!

Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül seçildi

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:08
Çorum belediye başkanı belli oldu!

Çorum Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere toplandı. Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AK Parti adayı Gül'e destek verdi. CHP'li Meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

AA'nın haberine göre, seçimin ilk turunda 21 oy alan Gül, başkan seçildi.

Çorum Belediye Meclisinde yapılan oylamanın ilk turunda 21 oy alarak Belediye Başkanlığına seçilen Gül, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Çorum Belediye Başkanlığına layık görülmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Gül, "Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Yaklaşık 9 yıl Çorum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Külcü'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gül, şunları söyledi:

"İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur, hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum'un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır. Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız ülkemize, milletimize ve Çorumumuza hayırlı olsun."

Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Gül, başkanlığa vekalet eden Ahmet Yabacıoğlu'ndan mührü teslim aldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:08
  1. Çorum Belediye Meclisi
  2. Çorum
  3. Zeki Gül
  4. Çorum belediye başkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp kurduk
    1. Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp..
    2. Emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu
    3. 71 bin Afrikalı Fransa için öldü!
    4. Robert Pattinson müslüman mı oldu?
    5. Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama
    6. Mısır'da bombalı saldırı
    7. O ülkede 'darbe' krizi yaşanıyor
    8. İlk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi
    9. Üç gün üç gece yılın ilk düğünü
    10. Çin'den ABD'ye nükleer bomba cevabı
    11. Bir muhalif daha serbest bırakıldı
    12. O ülkeye ait petrol tankeri kayboldu
    13. Salah Abdüsselam davası başlıyor
    14. Son dört yılda sayısını üçe katladı
    15. New York Times'tan flaş iddia! DEAŞ..
    16. Kışın cildiniz kuruyorsa bunları yapın!
    17. İran, Türkiye'ye borcunun tamamını ödedi
    18. Yaşadığı ev ortaya çıktı! Hali içler..
    19. NATO'dan flaş Afrin açıklaması
    20. Üniversite öğrencisi Melike, son..
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'