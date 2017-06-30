Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çorlu’da pasajda korkutan yangın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir iş merkezinin deposunda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

30 Haziran 2017 Cuma 17:29
Çorlu’da pasajda korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Caddesinin Çorlu Otogarına yakın bölgedeki bir iş merkezinin bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören dükkan sahipleri itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, işyerlerini tahliye ederken çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de 3 ayrı itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İş merkezinde yer alan tahta paletler ile plastik malzemelerin yandığı belirlenen yangında oluşan yoğun duman vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu. Dumandan etkilenen çevre sakinlerine esnaf tarafından ayran ikram edildi.

Maddi hasara sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:29
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te termometreler 44 dereceyi gösterdi
    1. Karabük’te termometreler 44 dereceyi..
    2. Tunceli valisi göreve başladı
    3. Çorlu’da pasajda korkutan yangın
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
    5. Ödünç aldığı motosikletle 10 metre..
    6. Muş’ta terör operasyonları
    7. Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5..
    8. Sıcaktan bunalan yaylalara çıktı
    9. HÜDA-PAR’dan Suriyeli ailelere ziyaret
    10. Kocaeli'de korkunç kaza!
    11. Yozgat’ta ’Duman-1’ operasyonu yapıldı
    12. Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik..
    13. Seyir halindeki araç yandı
    14. Başkan Aktaş belediye personeli ile..
    15. Tokat’ta doğa kampı başladı
    16. Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
    17. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe'de
    18. Antalya Gündoğmuş’ta orman yangını
    19. Şırnak Valisi Aktaş göreve başladı
    20. Sıcak hava bunalttı
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...