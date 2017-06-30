Çorlu’da pasajda korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Caddesinin Çorlu Otogarına yakın bölgedeki bir iş merkezinin bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören dükkan sahipleri itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, işyerlerini tahliye ederken çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de 3 ayrı itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İş merkezinde yer alan tahta paletler ile plastik malzemelerin yandığı belirlenen yangında oluşan yoğun duman vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu. Dumandan etkilenen çevre sakinlerine esnaf tarafından ayran ikram edildi.

Maddi hasara sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.