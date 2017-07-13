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Çorlu Halk Eğitimi Merkezi’nden 15 Temmuz sergisi

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi resim kursiyerleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma programı kapsamında resim sergisi düzenlendi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:12
Çorlu Halk Eğitimi Merkezi’nden 15 Temmuz sergisi

Atatürk Meydanında düzenlenen ve Çorlu Halk Eğitimi Merkezi resim kursu kursiyelerinin kurs öğreticilerinin nezaretinde yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan eserlerin yer aldığı 15 Temmuz’da O An, 15 Temmuz’u An adlı sergi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü tarafından açıldı. Sergiyle ilgili olarak bilgi veren Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürsan Çil, “Geçtiğimiz yıl Eylül-Ekim ayından bu yana kurs öğreticilerimizin nezaretinde kursiyerlerimiz bu sergi için çalışıyorlar. Sergide 29 resim yer alıyor. 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak, o gece yazılan destanı ve yaşanan kahramanlık örneklerini ölümsüzleştirmek adına düzenlenen sergide emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Gürsan Çil Atatürk Meydanında açılan sergide yer alan eserlerin Çorlu Halk Eğitimi Merkezi’nde sergilenmeye devam edeceğini de kaydetti.

Sergiyi Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü, AK Parti İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, Çorlu Gençlik Merkezi Müdürü Fehmi Çüren, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürsan Çil, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Cem Karaca da ziyaret ederek, eserleri incelediler.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:12
  1. AK Parti
  2. Atatürk
  3. Çorlu
  4. Halk Eğitimi Merkezi
  5. Cem Karaca
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