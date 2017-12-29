Corendon Airlines’a yeni uçak

Günümüzdeki tek koridorlu uçak modellerine göre % 40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla % 8 daha verimli olan 737 MAX 8, Türkiye’de ilk defa Corendon Airlines renkleriyle uçacak. % 20 düşük yakıt tüketimi, çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çeken Boeing’in bu yeni serisi, Mayıs 2018’de Corendon filosundaki yerini alarak Türkiye’deki ilk uçuşunu gerçekleştirecek.