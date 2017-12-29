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Corendon Airlines’a yeni uçak

Türkiye’nin önde gelen turistik havayolu şirketlerinden Corendon Airlines, filosuna dünyanın gözünün üstünde olduğu Boeing 737 MAX 8’i katıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 10:14
Corendon Airlines’a yeni uçak

Günümüzdeki tek koridorlu uçak modellerine göre % 40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla % 8 daha verimli olan 737 MAX 8, Türkiye’de ilk defa Corendon Airlines renkleriyle uçacak. % 20 düşük yakıt tüketimi, çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çeken Boeing’in bu yeni serisi, Mayıs 2018’de Corendon filosundaki yerini alarak Türkiye’deki ilk uçuşunu gerçekleştirecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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