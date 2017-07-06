Çöpten üretilen elektrik ülke ekonomisine kazandırılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’nın çöplerinin depolandığı vahşi çöp depolama alanı yanında elektrik enerjisi üretim tesisi kurdu. Entegre Atık Değerlendirme Projesi kapsamında kurulan tesis, metan gazını elektrik enerjisine dönüştürmeye başladı. Entegre Atık Bertaraf Tesisi’nde günlük yaklaşık 500 ton katı atığın döküldüğü alana yerleştirilen 160 dikey, 50 adet yatay baca yardımı ile alandaki metan gazları, şalt sahası düzeneği ile elektrik üretiminde kullanılmaya başladı. İlk olarak 2,4 megawatt elektrik üretimine başlayan tesis, 4,8 megawatt elektrik üretmeye başladı” dedi.

“Doğaya kazanımı sağlanacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Kullanımı sona erecek olan vahşi depolama alanında ise şu haliyle bir metan gazı üretimi yapabilir miyiz düşüncesindeydik. Alana yerleştirdiğimiz 160 dikey ve 50 yatay olmak üzere toplam 210 metan gazı toplama bacası ile tesisimiz şu an elektrik üretmeye başladı” dedi.

Üretilen elektrik ekonomiye katkı sağlanacak

Vahşi çöp depolama alanına yerleştirilen bacalar sayesinde katı atık depolama alanında biriken gazların artık bir tehlike oluşturmayacağını belirten Yıldırım, “Doğal olmadığını düşündüğümüz yangınların da önüne geçmiş olacağız. Aynı zamanda katı atık depolama alanında oluşan ve çevreye de zarar veren yangınların çevre sakinleri için de tehlike olmaktan uzaklaşması sağlandı” dedi. Tesisin yakın zamanda hizmete girdiğini ifade eden Yıldırım, tesisten sağlanan 4,8 megawattlık elektrik enerjisinin TEDAŞ’a satılarak ülke ekonomisine kazanç sağlanacağını kaydetti. Yıldırım, Entegre Atık Değerlendirme Projesi kapsamındaki elektrik üretim tesisinin Turgutlu, Salihli, Akhisar, Alaşehir ve Soma ilçelerine de kurulumu için yapısal izinlerin alındığını ve çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını kaydetti. Yıldırım, bu tesislerin toplamında üretilen 10 megawattın üzerindeki enerjinin TEDAŞ’a satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi Sarıçam mevkiine yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı’nın hizmete alınmasıyla birlikte Turgut Özal Mahallesi’ndeki vahşi depolama alanında rehabilite çalışması yapılarak vahşi depolama alanının kaderine terk edilmeyeceğini kaydetti.