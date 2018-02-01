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Çöpte 30 bin liralık altın buldu

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisi, çöpte bulduğu 30 bin TL değerindeki altını hastane yönetimine teslim etti.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:28
Çöpte 30 bin liralık altın buldu

Diyarbakır'in Ergani ilçesi devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisi Mehmet Zengin, çöpte bulduğu 30 bin TL değerindeki altını hastane yönetimine teslim etti. Çöpte bulunan altınlar sahibine teslim edilirken, temizlik görevlisi Zengin, hastane yönetimi tarafından 1 maaş ile ödüllendirildi.

Ergani Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Zengin (35), koridoru temizlerken, çöp kutusunun içinde gördüğü çantayı açınca içerisinde 30 bin TL değerindeki altınları buldu.

Çantayı Başhekim Dr. Mehmet Baturay'a teslim eden Zengin'e bu davranışından dolayı başhekim tarafından 1 maaş ödül verildi. Personelin bu davranışından memnuniyet duyduğunu söyleyen Başhekim Baturay, "Bu dönemde Mehmet Zengin gibi insanları bulmak çok zor. Çantada bulduğu altınları getirip bize teslim etti, bizde doğum yapan bir kadına ait olan altınları sahibine teslim ettik" dedi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:28
  1. Diyarbakır
  2. Ergani
  3. Dr. Mehmet Baturay
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