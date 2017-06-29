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Çöplük yangını kontrol altına alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yapımı devam eden çöp deponi alanının yanında yer alan vahşi depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:01
Çöplük yangını kontrol altına alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve tüm birimleriyle, Menteşe İlçesinde çöp alanında dün akşam saatlerinde çıkan yangına anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Çöp alanında çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 itfaiye aracı, 4 ekskavatör, 1 dozer, 5 sulama aracı ve 50 personelle müdahale etti. Kontrol altına alınan çöp yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:01
  1. Muğla
  2. Menteş
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