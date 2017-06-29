Çöplük yangını kontrol altına alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve tüm birimleriyle, Menteşe İlçesinde çöp alanında dün akşam saatlerinde çıkan yangına anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Çöp alanında çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 itfaiye aracı, 4 ekskavatör, 1 dozer, 5 sulama aracı ve 50 personelle müdahale etti. Kontrol altına alınan çöp yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.