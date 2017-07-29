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Çöplük yangını ilçeyi dumanla kapladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöplükte yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından çıkan dumanlar tüm ilçeyi kapladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
Çöplük yangını ilçeyi dumanla kapladı

Gümüşlük Mahallesi peksimet çöplüğünde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın tüm çöplüğü kapladı. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, iş makineleri ve bir uçak, yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman ise tüm ilçeyi sardı.

Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ise çöplük alanı çevresinde bekleyerek alevlerin ormana ve makilik alana sıçramasını engelliyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
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