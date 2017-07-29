Çöplük yangını ilçeyi dumanla kapladı

Gümüşlük Mahallesi peksimet çöplüğünde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın tüm çöplüğü kapladı. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, iş makineleri ve bir uçak, yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman ise tüm ilçeyi sardı.

Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ise çöplük alanı çevresinde bekleyerek alevlerin ormana ve makilik alana sıçramasını engelliyor.