Çöplerini vermemek için kendini kapıya zincirledi

Edinilen bilgiye göre, Kars İstasyon Mahallesi Davut Aksu Caddesi’nde havaların ısınmasıyla birlikte artan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Davut Aksu Caddesi’nde ikamet eden ve sokaklardan topladığı çöpleri evine taşıdığı bilenen H.E. isimli kadının evine gelen Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözlerine inanamadı. 3 odalı gecekondu evin tamamının çöple dolu olduğunu gören zabıta, temizlik işleri ekiplerini çağırarak evi temizlemek istedi. Polis yardımıyla evi temizlemek isteyen ekiplere zorluk çıkaran H.E. evine girmek isteyen temizlik işçilerinin önünü kendisini kapıya kilitleyerek kesti.

3 saatlik çalışmayla temizlendi

Polislerin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği H.E. polis otosuyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kapıdaki zincirleri açarak içeri giren temizlik işçileri içeride adeta çöp dağı ile karşılaştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla dışarı atılan çöpler, ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp depolama merkezine götürüldü.

Kiracı olduğu ve yalnız yaşadığı tespit edilen H.E.’nin daha önce farklı mahallelerde oturduğu evlere de çöp yığdığı belirtildi. Aslen Iğdır Meleklili olan H.E.’nin Merkez Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan kendi evinin ise 3 yıl önce biriktirdiği çöplerden dolayı yandığı ortaya çıktı.

"Geldiğinden beri çöp topluyor"

Kadının çöp toplama hastalığı olduğunu ifade eden ev sahibi Şahin Olgan, "Bir yıl oldu şimdi. Çöp topladığının farkına vardık, kovduk olmadı. Bana ’seni şikayet ederim’ dedi. Korkumdan yaklaşamadım. Kovuyorum yine geliyor. Ne yaptıysam fayda etmedi. Geldiğinden beri çöp topluyor. Cezaevinin orada oturduğu evi aynı berbat etmiş. Çarşıda bir evi yine çöp doldurmuş. Kaleiçi Mahallesi’nde oturmuş orada evde yanmış bunun yüzünden. Bunun işi çöp toplamak, başka bir şey yok" dedi.