Çöpe atılan bazanın içinden çıkan şoke etti

İstanbul’un Şişli ilçesinde temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Çöpe atılan bazanın içinden çıkan şoke etti
Eklenme: 06 Ocak 2017, 11:10
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Şişli Paşa Mahallesi Poyraz1 Sokakta saat 02.30 sıralarında Şişli Belediyesi temizlik işçileri çöp konteynerinin yanına bırakılmış bazanın içerisinde battaniyeye sarılı 35 yaşlarında yabancı uyruklu siyahi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baza içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken,  ceset üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda darp izine rastlandığı belirtildi. Ceset,  yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

 
Etiketlerşişlierkek cesediTrabzon Adli Tıp Kurumu morgu
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