Çöp yüklü otomobil görenleri şoke etti!
Adana'da çöplerden topladığı atık plastik ve kartonları otomobilinin üzerine bağlayarak trafikte ilerleyen sürücü görenleri şaşkına çevirdi05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:06
Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi İboosman Caddesi'nde Otomobiliyle çöplerden katı atık toplayan araç sürücüsü, bulduğu plastik ve kartonları poşetler içinde aracının üzerine bağlayarak taşıdı.
Yüklenen atık malzemelerden neredeyse görünmeyen otomobil diğer araçları da tehlikeye soktu. 'Çöp araba' kentin işlek caddelerinde yoluna devam ederken, otomobili görenler hayretlerini gizleyemedi.