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Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çorum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:23
Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bayat Gediği  mevkisindeki bir çöp konteyneri içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden  belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Polisle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, cesedin  yeni doğmuş erkek bebek olduğu belirlendi.

Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının talimatıyla Hitit Üniversitesi  ÇorumEğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince cesedi çöpe bırakan  kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 22:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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