Çöp kamyonu patladı: Yaralılar var
Adana'da çöpe atılan matbaa malzemeleri çöp kamyonunda küçük çaplı patlamaya neden oldu. Patlamada ortaya çıkan gazdan etkilenen 2 temizlik işçisi tedavi altına alındı.19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:01
Olay, Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi’nde bulunan 27027 sokakta meydana geldi. Boş araziye atılan çöpleri toplayan Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda sıkışma nedeniyle küçük çaplı patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Patlama nedeniyle oluşan gaz nedeniyle Ahmet Öğretmen ve Hakan Tüvel isimli temizlik işçilerinin gözleri etkilendi. İşçiler Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler patlamanın çöpe atılan matbaa malzemelerinin neden olduğunu tespit etti.
Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.