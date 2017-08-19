Çöp kamyonu patladı: Yaralılar var

Olay, Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi’nde bulunan 27027 sokakta meydana geldi. Boş araziye atılan çöpleri toplayan Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda sıkışma nedeniyle küçük çaplı patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Patlama nedeniyle oluşan gaz nedeniyle Ahmet Öğretmen ve Hakan Tüvel isimli temizlik işçilerinin gözleri etkilendi. İşçiler Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler patlamanın çöpe atılan matbaa malzemelerinin neden olduğunu tespit etti.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.