Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cavit Akar yönetimindeki 59 UK 230 plakalı çöp kamyonu ile Kemal Yumun idaresindeki 07 LKD 31 plakalı otomobil, Veliköy Mahallesi ışıklı kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kazada yaralanan Yılmaz Özdemir (45), Kemal Yumun (43) ve Muhammed Eren Yumun’u (16) Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Kazadan dolayı Çerkezköy-Çorlu yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.