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Çöp evden 4 kamyon çöp çıktı

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki bir çöp ev belediye ekipleri tarafından temizlendi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:02
Çöp evden 4 kamyon çöp çıktı

İlçenin Ortamahalle İstiklal Caddesi’nde çöp evden yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinden gelen talep ve şikayet üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Akçaabat Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik işleri personelleri ve emniyet güçleriyle ortaklaşa yapılan çalışmada, çöplerden dolayı yaşanmaz hale gelen evinin boşaltılmasını istemeyerek ekiplere direnen ve psikolojik rahatsızlığı olan ev sahibi yoğun çabalar sonucunda ikna edilerek sağlık kontrolü için sağlık personellerince hastaneye götürüldü. Belediye temizlik işleri personellerinin de yardımıyla sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden çöp ev gün boyunca yapılan çalışmaların ardından tahliye edildi. Çöp yığınına dönüşen evden 4 kamyona yakın birikmiş eşyalar, kullanılamayacak duruma gelmiş kıyafetler, yataklar ve katı atıklar çıkartılırken, daha önce de aynı evden 6 kamyon çöp boşalttıklarını ifaden eden Akçaabat Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelindeki tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Öte yandan, Zabıta ekipleri ve temizlik işleri personellerince ilçe genelindeki tüm sokak ve apartmanlara çöp konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Zabıta ekiplerince kurallara uymayarak çöp toplama saatlerinin dışında ve uygun olmayan yerlere çöp bırakanlara tebligat gönderildiği ve cezai yaptırımın uygulandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:02
  1. Trabzon
  2. İstiklal Caddesi
  3. Akçaabat
  4. Akça
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