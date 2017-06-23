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Conte'den Tudor'a transfer kıyağı

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, 22 yaşındaki Hırvat oyuncu için Juventus’ta birlikte top koşturdukları Chelsea’nin hocasını telefonla aradı.

23 Haziran 2017 Cuma 10:50
Conte'den Tudor'a transfer kıyağı

Galatasaray’da, Teknik Direktör Igor Tudor’un transferini istediği Mario Pasalic için Chelsea’nin hocası Antonio Conte yeşil ışık yaktı.

Tudor, Juventus’taki eski takım arkadaşı olan Conte’yi arayarak bu transferde kendilerine yardımcı olmasını istedi. İtalyan futbol adamı, İngiliz kulübünün bu futbolcuyu Galatasaray’a satması için aracılık edeceği sözünü verdi.

Geçen sezonu Milan’da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea, bir sene sonra serbest kalacak olan Pasalic’i satma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:50
  1. Galatasaray
  2. Chelsea
  3. Juventus
  4. İgor Tudor
  5. Mario Pasalic
  6. Antonio Conte
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