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Conte dakikalarla kazadan kurtuldu!

Chelsea tesislerinde terasta bulunan masa havalanıp Conte'nin arabasının üzerine düştü.

12 Ocak 2018 Cuma 17:12
Conte dakikalarla kazadan kurtuldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte, kazadan son anda kurtuldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sabah antrenmanına katılmak için kulübün tesislerine giden Conte'nin park halindeki aracının üzerine cam masa düştü.

Olayın gerçekleşmesinden kısa bir süre önce aracını park ederek takımını çalıştırmaya başlayan İtalyan teknik adam, kazadan kıl payı kurtuldu.

Tesislerdeki otoparkın üst katında yer alan cam masanın, çıkan şiddetli fırtınaya kapılarak havalandığı ve doğrudan Conte'nin aracının ön camının üzerine düştüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 17:12
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