Coni, katillerin arabulucusu

Sinsi şeytan, kendi menfaati için Suriye’de destek verip hamiliğini yaptığı terör örgütü PKK/PYD’nin hala koruyuculuğu görevini sürdürüyor. Suriye’deki toprakların neredeyse dörtte birini elinde bulunduran terör örgütünün son dönemde katil Beşşar Esad ile arasının açılması ve çatışmaların çıkmasının ardından Amerika yine devreye girdi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, YPG ile Esad’a uyarılarda bulunarak bölgede çatışmaların yaşanmamasını istedi. Kendi halkını öldüren katil Esad ile eli kanlı terör örgütü arasında tehdit dolu açıklamaları devam ederken Mattis konuya dahil oldu. Bölgenin güvenliğini istediklerini savunan James Mattis, yaşanabilecek çatışmaların iki taraf için de büyük bir hata olacağını sözlerine ekledi.

Terör örgütü PYD’nin sözde özerklik ilan ettiği bölgelerden biri olan Kamışlı’da, Esad askerleri ile YPG’liler arasında çatışmalar yer yer sürerken, Rusya’nın desteğindeki rejimin, geri adım atmaya niyetli olmadığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ’ın Rakka’dan anlaşmalarla çıkarılmasıyla Esad ile YPG arasında çatışma sinyalleri verilmişti. Çünkü iki taraf da petrol yataklarının paylaşımı konusunda anlaşmazlığa girmişti. PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’yi hedef alan Esad, örgüt üyelerini “vatan hainleri” olarak nitelendirmişti.