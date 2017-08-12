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Çomakçalar'ın ölümünde sır perdesi!

Ferdi Tayfur, Hakan Taşıyan gibi sanatçılarla sahne alan keman sanatçısı Ahmet Çomakçalar, önceki gece evinde ölü bulundu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:28
Çomakçalar'ın ölümünde sır perdesi!

Çomakçalar, önceki gece çalıştığı müzikholden İstanbul Beyoğlu’ndaki evine döndü.eşi ve çocukları bir haftadır tatilde olduğu için yalnız kalan Çomakçalar’ın kapısını sabah saatlerinde önce komşuları çaldı, açan olmadı. Babasını arayan oğlu da ulaşamayınca akşam üzeri evine gitti. Yine yanıt alamayınca oğlu kapıyı kırarak eve girdi ve babasını banyoda hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Çomakçalar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BANYODA BONZAİ

Olay yeri inceleme ekipleri ev ve apartman çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. İncelemede banyoda bir miktar bonzai bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çomakçalar’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çomakçalar’ın ölümünün bonzaiye bağlı olup olmadığı otopsinin ardından belli olacak.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:28
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