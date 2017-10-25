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Çölyaklı hastalar için bir umut

Meclis Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu hastalar için gerekli olan glutensiz gıdaların üretildiği fabrikaları ziyaret edecek.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
Çölyaklı hastalar için bir umut

Meclis Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclis Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonunun 4 partinin önerisiyle kurulduğunu, bu duruma Mecliste ender rastlandığını belirtti.

Tamer, hastalıkların günlük siyasete alet edilmemesini istediklerini ifade ederek, bunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirti.

Türkiye'de 70 bin kayıtlı ve teşhis konulmuş Çölyak hastası bulunduğunu ancak gerçek sayının bunun üzerinde olduğunu dile getiren Tamer, komisyonun hastaların, günlük aktivite ve beslenmelerinde eksiklikleri giderecek tedbirler almayı amaçladığını söyledi.

Hastaların tespit edilip glutenli gıdalardan uzak tutulması gerektiğini dile getiren Tamer, üretim, satış ve tüketim sırasında glutensiz gıdaların glutenli gıdalarla en ufak temasının bile ciddi sorunlar yaratabildiğini anlattı.

Glutensiz gıdaların, normal ürünlerden yaklaşık 3 kat pahalı olduğunu anımsatan Tamer, şunları kaydetti:

"SGK, bu hastalara gıda için yaklaşık 110 liralık bir yardım yapıyor. Bu gıda yardımı için SGK'ya tavsiyelerimiz olabilir. Ama öncelikli amaçlarımızdan SGK yardımını artırmaktan ziyade Türkiye'de glutensiz gıdaların üretimini artırmak. Bunun için de öncelikle çölyaklıların sorunlarını çözmek için glutensiz gıdaların üretimi için gerekli olan yerleri görmek gerekiyor. Bunların başında glutensiz gıda imal eden fabrikalar var ve bunları ziyaret edeceğiz. İlgili uzmanlarımızı dinliyoruz ama bu fabrikaları yerinde görmek, üretimdeki sıkıntıları, yaşanan zorlukları dinlemek ve yerinde tespit yapmak gerekiyor. Böylece Komisyon çölyakla ilgili glutensiz gıdaların üretimi, satışı, mağazalardaki yeri ve eksiklerin tespitini de yapabilecek. Sağlık Bakanlığı, MEB ve MSB'ye de tavsiyelerde bulunacağız. Paydaşlarla birlikte hareket edip, eksiklikleri tespit edeceğiz ve işin takipçisi olacağız. Bu anlamda Komisyonumuz çölyaklı hastalara bir umuttur. "

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
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