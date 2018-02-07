Çölyak hastalarına aşçılık eğitimi

Gaziantep Çölyak Derneği ve İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) iş birliği ile "Glutensiz Yaşam Aileleri" için uygulanan eğitim projesi kapsamında aşçılık eğitimi düzenlendi.

Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi'nde (MUSEM) "Glutensiz şef" olarak tanınan Süleyman Engin önderliğinde 8 gün devam edecek etkinlikte, çölyak hastaları kekten çorbaya sevdikleri yemeklerin püf noktalarını öğrenecek.

Gaziantep Çölyak Derneği Başkanı Ökkeş Kala, kentteki eksiklikleri gidermek ve hastalara yardımcı olmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hastalara ve ailelerine faydalı olmak için "Glutensiz Mutfak Eğitimi" programı başlattıklarını anlatan Kala, şunları kaydetti:

"Glutensiz beslenmeye dikkat çekmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de 30 kişiye 8 gün sürecek kurs başlattık. Çölyak gluten hastalığı. Günümüzde her yüz kişiden biri bu rahatsızlığı yaşıyor. Aslında çölyak tespit edilene kadar hastalık, tespit edildikten sonra bir yaşam tarzıdır. Gluten buğdayın içinde bulunan bir proteindir. Bazı vücutlar bu proteini kabul etmiyor. Bu tür rahatsızlığı olan insanlar glutensiz yaşamak zorunda. Biz de bu hayat tarzına alışmaları için etkinlikler düzenliyoruz. Bu kursta Süleyman beyin destekleriyle neler yemeleri gerektiğini öğrenecekler. Daha kolay adapte olacaklar."

Çölyak hastası 8 yaşındaki Muhammed Karaman 3 yıldır bu hastalık ile yaşadığını söyledi.

En çok pizza yemek istediğini dile getiren Karaman, annesinin bu kurs sayesinde istediği her şeyi rahatlıkla yapabileceğini belirtti.