Colin Kazım'ın transferi resmen açıklandı!

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Kulübün resmi Twitter hesabından 30 yaşındaki milli futbolcuyla resmen anlaştıklarını açıkladı.

CORITIBA AÇIKLAMIŞTI

Coritiba İkinci Başkanı Alceni Guerra, Colin Kazım Richards'ın Corinthians'a transferi için anlaşmaya vardıklarını doğruladı.

Brezilya basınına konuşan Alceni Guerra, "Colin Kazım'ın kulübümüzde 1 yıl daha kontratı vardı. Ancak, Corinthians'ın ilgilenmesi üzerine bu teklif onu cezbetti. Kazım Corinthians'a gitmek isteyince görüşmeye başladık. Corinthians da gerekli ücreti verince anlaşma sağladık." açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Kazım'ın pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçeceği, ardından imza atacağı belirtildi. Corinthians'ın transfer öncesi kontrolleri yapan Joaquim Grava'nın yılbaşı tatilinde olması nedeniyle böyle bir sarkma olduğu kaydedildi.

Brezilya basını, Corinthians'ın Colin Kazım için 6 milyon Brezilya Reali (1.8 milyon dolar) bonservis ücreti ödeyecxeğine öne sürdü.

"ALEX'TEN REFERANS ALDIM! JO İLE SÜPER OLURLAR"

Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Colin Kazım Richards hakkında konuştu.

Corinthians'ın hocası Fabio Carille, "Kazım çok iyi bir oyuncu, bu sabah onunla görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz. Onu Türkiye'de oynadığı dönemden beri izliyorum. Ön alanda 3 pozisyonda birden oynuyor." ifadelerini kullandı.

Colin Kazım hakkında Fenerbahçe'den eski takım arkadaşlarından referans aldığını söyleyen Carille, "Cristian ve Alex ile Kazım hakkında konuştum. Her ikisi de mükemmel referanslar verdiler. Jo ile birlikte mükemmel ikili olurlar." diyerek sözlerini noktaladı.