Colin Kazım için ödenen bonservis şaşırttı

Corinthians, Türk futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı. Brezilya ekibinin bu transferi gerçekleştirirken yaptığı bonservis ödemesi ise ülkede şaşkınlık yaşattı.



Corinthians yaptığı resmi açıklamada Colin Kazım'ın transferi için Coritiba'ya 295 bin euro bonservis bedeli ödediğini duyurdu. Coritiba'da oldukça iyi bir performans gösteren ve Alex'in formasını giyen Kazım için ödenen bu miktar az bulunurken Corinthians'ın çok uygun bir rakama iyi bir futbolcu transfer ettiği belirtildi.



Geçen yıl Coritiba'ya transfer olarak Brezilya'da forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını elde eden Colin Kazım, transferiyle ilgili olarak, "Dünya'nın en büyük kulüplerinden birinde forma giyeceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Corinthians, Colin Kazım'ın 13 yıllık profesyonel kariyerinde forma giyeceği 13. kulüp olacak. 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra İngiltere'nin Bury, Brighton and Hove Albion, Sheffield United ile Blackburn Rovers, Fransa'nın Toulouse, Yunanistan'ın Olympiakos, Hollanda'nın Feyenoord, İskoçya'nın Celtic ve Brezilya'nın Coritiba ekiplerinde görev yaptı. A Milli Futbol Takımı'nda 37 kez forma giyen hücum oyuncusu, Fenerbahçe, Olympiakos ve Celtic ile lig şampiyonluğu yaşadı

(Yeni Şafak)