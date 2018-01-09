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Çöle yine kar yağdı!

37 yıl aradan sonra geçen sene beyaza bürünen Sahra Çölü’ne bu sene de kar yağdı.

09 Ocak 2018 Salı 16:04
Çöle yine kar yağdı!

Geçen sene 37 yıl aradan sonra meydana gelen kar yağışıyla dünyayı şaşırtan Sahra Çölü'nde bu sene de benzer manzaralar ortaya çıktı. Pazar günü çekilen fotoğraflarda, çöle yine kar yağdığı görülüyor.

Geçen sene Sahra Çölü'ne 37 yıl aradan sonra kar yağmıştı. Çok nadir gerçekleşen kar yağışı, ünlü Atlas Dağları'nın kenarında yer alan bölgede görülmüştü. Turuncu tepelerin bembeyaz örtüyle kaplandığı fotoğraflar, dünya medyasında ses getirmişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:04
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