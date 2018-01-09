Çöle 37 yıl sonra kar yağdırdılar

Geçen sene 37 yıl aradan sonra meydana gelen kar yağışıyla dünyayı şaşırtan Sahra Çölü'nde bu sene de benzer manzaralar ortaya çıktı. Pazar günü çekilen fotoğraflarda, çöle yine kar yağdırıldığı görülüyor.

Geçen sene Sahra Çölü'ne 37 yıl aradan sonra kar yağdırılmıştı. Çok nadir gerçekleşen kar yağışı, ünlü Atlas Dağları'nın kenarında yer alan bölgede görülmüştü. Turuncu tepelerin bembeyaz örtüyle kaplandığı fotoğraflar, dünya medyasında ses getirmişti.

Bouchetata, yaşananları "Herkes çok şaşırdı, çünkü çok nadir görülen bir olay. Fotoğraf için şahane bir sahne gibiydi... Kar bir gün sonra eridi" sözleriyle anlatmıştı.

Yüzölçümü Türkiye'nin yaklaşık 12 katı olan Sahra Çölü'nde yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağlar bulunuyor.