Çölaşan'ı 'şeriat' korkusu sardı!
Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugün kaleme aldığı yazısında 'şeriat' korkusunu dile getirerek, içindeki kini kustu.07 Şubat 2018 Çarşamba 15:08
'CHP üyesi olsaydım oyumu mecburen Kemal Kılıçdaroğlu'na verirdim' diyen Çölaşan içinde biriktirdiği asıl korkuyu da böyle dile getirdi:
Türkiye'de bu iktidar döneminde bir “Karşıdevrim” yaşanıyor. Cumhuriyet'in kurucu ilkeleri tek tek yok ediliyor.
İktidarın bütün amacı Atatürk'ü ve devrimleri unutturmak ve ülkeye şeriat düzeni getirmek.
YORUM YAZ