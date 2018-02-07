Çölaşan'ı 'şeriat' korkusu sardı!

'CHP üyesi olsaydım oyumu mecburen Kemal Kılıçdaroğlu'na verirdim' diyen Çölaşan içinde biriktirdiği asıl korkuyu da böyle dile getirdi:

Türkiye'de bu iktidar döneminde bir “Karşıdevrim” yaşanıyor. Cumhuriyet'in kurucu ilkeleri tek tek yok ediliyor.

İktidarın bütün amacı Atatürk'ü ve devrimleri unutturmak ve ülkeye şeriat düzeni getirmek.