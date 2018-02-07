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Çölaşan'ı 'şeriat' korkusu sardı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugün kaleme aldığı yazısında 'şeriat' korkusunu dile getirerek, içindeki kini kustu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:08
Çölaşan'ı 'şeriat' korkusu sardı!

'CHP üyesi olsaydım oyumu mecburen Kemal Kılıçdaroğlu'na verirdim' diyen Çölaşan içinde biriktirdiği asıl korkuyu da böyle dile getirdi:

Türkiye'de bu iktidar döneminde bir “Karşıdevrim” yaşanıyor. Cumhuriyet'in kurucu ilkeleri tek tek yok ediliyor. 

İktidarın bütün amacı Atatürk'ü ve devrimleri unutturmak ve ülkeye şeriat düzeni getirmek.

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:08
  1. Sözcü yazarı Emin Çölaşan

YORUM YAZ

  • AliAltun AliAltun 1 sa önce
    Dünya ancak şeriatla yönetilebilir.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Kimse seriatdan korkmasin seriyat gelmez yasanir abd den korkdugunuz kadar allahdan korksaydik cesur olurduk
  • sahravansahravan1 sa önce
    BİR ÖMÜR BU ZIRVALARI TEKRARLAMAKLA GEÇTİ.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Adamin tipinebakin ya o disleri nr oldugunu gösteriyor ulkemizi begenmiyor sakiz sizi tutan yok biz ulkemizden memnunuz def olun gidin bu ulkeden
  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Ulan grberdigin zamanda camiden cenazeni kalditma cukur herif
  • Hayrettin amasyaHayrettin amasya1 sa önce
    Gözlerindeki iblisi görebiliyormusunuz?
  • emin abdulhamidemin abdulhamid1 sa önce
    Hele şükür biri şeriattan söz etti! Özlemişiz vallahi. Ülke özellikle kemalist mhp ile ittifaktan sonra öyle bir hal aldı ki artık kimse "şeriat"tan söz etmiyor..tırsaklar bile!!
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