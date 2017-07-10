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Çölaşan yine zırvaladı: Türkiye uçak gemisi yapamaz

Uçak gemisinin maliyetinin en az 20 milyar dolar olduğunu söyleyen Kemalistlerin yol gösteren sözde aydını Çölaşan yine büyük bir laf konuşarak bunun Türkiye için masal olduğunu ifade ederek zırvaladı. Çölaşan'ın en bilinen büyük konuşması “6 sıfır atılırsa Taksim’de anırırım” sözüydü.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 01:46
Çölaşan yine zırvaladı: Türkiye uçak gemisi yapamaz

Sözcü'nün Kemalistlerin 'yol gösteren' aydını Emin Çölaşan, geçtiğimiz günlerde işgal ettiği köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uçak gemisi yapacağız” sözlerini eleştirdi.

TÜRKİYE İÇİN MASALMIŞ

Uçak gemisi yapacakmışız! Neyle, hangi parayla yaptıracaksın beyefendi? Bir uçak gemisinin maliyeti en az 20 milyar dolar.” diyen Çölaşan, uçak gemisinin Türkiye için masal olduğunu bunların konuşulmaması gerektiğini zırvaladı.

Çölaşan, “Bizim gibi ülkelerde halka bol kepçe vaatlerde bulunmak kolay iştir. Halk çoğunlukla kanar” diyerek projenin gerçek olamayacağını savundu.

“TAKSİM’DE ANIRIRIM”

Emin Çölaşan; Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılacağının konuşulduğu dönemde, “6 sıfır atılırsa Taksim’de anırırım” demişti.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 01:46
  1. Emin Çölaşan
  2. Uçak gemisi
  3. Emin Çölaşan uçak gemisi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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