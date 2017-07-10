Çölaşan yine zırvaladı: Türkiye uçak gemisi yapamaz

Sözcü'nün Kemalistlerin 'yol gösteren' aydını Emin Çölaşan, geçtiğimiz günlerde işgal ettiği köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uçak gemisi yapacağız” sözlerini eleştirdi.

TÜRKİYE İÇİN MASALMIŞ



“Uçak gemisi yapacakmışız! Neyle, hangi parayla yaptıracaksın beyefendi? Bir uçak gemisinin maliyeti en az 20 milyar dolar.” diyen Çölaşan, uçak gemisinin Türkiye için masal olduğunu bunların konuşulmaması gerektiğini zırvaladı.

Çölaşan, “Bizim gibi ülkelerde halka bol kepçe vaatlerde bulunmak kolay iştir. Halk çoğunlukla kanar” diyerek projenin gerçek olamayacağını savundu.

“TAKSİM’DE ANIRIRIM”



Emin Çölaşan; Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılacağının konuşulduğu dönemde, “6 sıfır atılırsa Taksim’de anırırım” demişti.