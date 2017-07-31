Çolakoğlu Nakliyat kimdir?

TAKLİTLERİMİZDEN SAKININ!

Firmamızın ismi yıllardır başkaları tarafından kullanılmaktadır. Bazı şahısların internet ortamında karalamakta oldukları sitelere aldanmayın. Siz değerli iş ortaklarımızın bildiği ve güvendiği Çolakoğlu nakliyat firması biziz. Ve kurumsal tek sitemiz www.colakoglunakliyat.com dur.

İstanbul’un En Büyük Evden Eve Nakliyat Firması

Firmamız yıllardır bu sektörde iş yapmış kurumsal nakliyat şirketidir. Çolakoğlu nakliyat adı altında birkaç şahıs tarafından kullanılmaya çalışılsa da bu sektörde gerçek Çolakoğlu nakliyat firması Maltepe merkezli Çolakoğlu nakliyattır. Yüksek kalitede referansları ile tüm müşterilerine güven veren ve yapmış olduğu tüm hizmetlerde sorunsuz bir şekilde sonuçlandıran kurumsal bir taşıma şirketiyiz. İstanbul evden eve nakliyat şirketleri arasında her zaman kendisini belli eden ve açık ara ile lider bir nakliyat şirketi olan Çolakoğlu nakliyat, müşterileri tarafından takip edildiği gibi tüm diğer nakliye firmaları tarafından da örnek alınmaktadır. Firmamız ile ister şehirlerarası evden eve nakliyat isterseniz de uluslararası evden eve nakliyat hizmeti alabilirsiniz.

Ofis Taşıma Hizmetlerinde En Doğru Tercih Çolakoğlu Nakliyat

Çolakoğlu nakliyat, ev taşıma hizmetlerinin yanında 1970 yılında başlatmış olduğu ofis taşıma hizmetleri ile sadece İstanbul değil Türkiye’nin önemli kurumsal firmaları ile ortak çalışmalarda bulunmuştur. Fabrika taşımacılığı, Laboratuvar taşımacılığı, Askılı tekstil taşımacılığı, Ofis taşımacılığı, Üniversite taşımacılığı gibi nice kurumsal taşımacılık hizmetleri sunmaktadır.

Uzman kadrosu, geniş araç filosu ve kaliteli malzemeleri ile siz değerli iş ortaklarımızın istemiş olduğu tüm hizmetleri zamanında, planlı ve programlı bir şekilde yürütmektedir. Yapılan tüm taşıma hizmetlerinde ALLİANZ güvencesi ile sigortalatmaktadır. Sizde Çolakoğlu nakliyat ailesi ile çalışmak isterseniz, firmamızın kurumsal ve tek adresi olan http://www.colakoglunakliyat.com adresine giriş yaparak istediğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.