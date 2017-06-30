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Çöl sıcakları çöplükte yangına neden oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde toplanan çöplerin biriktirildiği alanda aşırı sıcakların da etkisiyle büyük çapta yangın oluştu.

30 Haziran 2017 Cuma 16:17
Çöl sıcakları çöplükte yangına neden oldu

Duman bulutunun Elbistan-Nurhak karayolunu kaplaması nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşerken, iş makineleri de alevlerin çevredeki tarım arazilerine ulaşmaması için bariyer oluşturdu. İtfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için harekete geçti.

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Elbistan’da sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktı. Vatandaşlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanları ve su kenarlarını tercih ederken, kavurucu güneşin en çok etkilediği yerlerin başında ise Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde bulunan çöp depolama alanı geldi. Öğle saatlerinden itibaren 40 dereceye yakalaşan sıcaklıklar, çöp alanındaki cam kırıklarından yansıyarak yangına neden oldu. Yangın, sıkışan gazların ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Çöp alanından yükselen siyah dumanlar ise Elbistan-Nurhak karayolunun büyük bölümünde etkili oldu. Çöplüğe yakın bölgede görüş mesafesi kimi zaman sıfıra düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Alevlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği ekipleri müdahale ederken, yangının itfaiye araçlarının ulaşmakta zorlanacağı bölgelerde için için devam etmesi, kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Çöplük alana çok sayıda itfaiye sevk edilirken, iş makineleri de yangının çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için çöplüğün etrafında çalışma yaptı.

Çöplüğün hemen yanı başında 30 dönümlük tarlası olan Hasan Cırık isimli çiftçi de, geçen yıl yangın nedeniyle tarlasındaki mahsulün yandığını söyledi. İş makinelerinin tarla etrafında çalışma yaptığını kaydeden Cırık, “Geçen yıl da bu arazi yanmıştı. Çöplüğe bir çare bulunursa memnun olacağız. Ya da bu bir hafta içerisinde sürekli gözlem altında bulundurulursa itfaiye ile birlikte arazilerimizi yangından kurtarabiliriz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:17
  1. Afrika
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