Çok yemenin 6 sıkıntısı

“Çoğu zarar, azı karar.” diye hikmetli bir atasözümüz vardır. Hakikaten her şeyin aşırısı zararlıdır. Nitekim Süleyman Daranî Hazretleri der ki:

“Her nesnenin pası vardır. Gönül pası da çok yemektir. Her kim yiye, ona altı belâ gelir.”

Yemek yemede ölçüyü kaçıran bir kimsenin başına gelecek altı belâ şöyledir:

1- Kıldığı namazın tadını bulamaz.

2- Unutkan olur.

3- Şefkati az olur; zirâ kendisi tok olup, âlemi de tok sanır.

4- Tâatı kılmaya tembellik gelir.

5- Şehveti galip olur.

6- Müslümanlar mescide varınca o helâya varır.