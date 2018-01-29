Çok yemenin 6 sıkıntısı
Yemek yemede ölçüyü kaçıran kişinin başına gelecek sıkıntılar…29 Ocak 2018 Pazartesi 19:42
“Çoğu zarar, azı karar.” diye hikmetli bir atasözümüz vardır. Hakikaten her şeyin aşırısı zararlıdır. Nitekim Süleyman Daranî Hazretleri der ki:
“Her nesnenin pası vardır. Gönül pası da çok yemektir. Her kim yiye, ona altı belâ gelir.”
Yemek yemede ölçüyü kaçıran bir kimsenin başına gelecek altı belâ şöyledir:
1- Kıldığı namazın tadını bulamaz.
2- Unutkan olur.
3- Şefkati az olur; zirâ kendisi tok olup, âlemi de tok sanır.
4- Tâatı kılmaya tembellik gelir.
5- Şehveti galip olur.
6- Müslümanlar mescide varınca o helâya varır.