Çok tartışılacak iddia… ‘Kılıçdaroğlu’nun yerine birini hazırlıyorlar’
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktaki ömrünün çok uzun olmadığını ileri süren Külünk, "Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum" ifadelerini kullandı.14 Şubat 2018 Çarşamba 04:53
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, konuk olduğu TV programında dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi.
“YERİNE BİRİNİ HAZIRLIYORLAR”
Külünk, “CHP’nin tabanını tepe yönetiminde ayırıyorum. CHP’nin tabanı vatancıdır, devletçidir. Devletin bekası söz konusu olduğu zaman tereddütsüz farklılıkları bırakarak ‘ben de onunla bir arada olabilirim’ der; ama tepe yönetimi bir proje yönetimidir. CHP’nin başındaki şahsın da genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. İstanbul il kongresi de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonrasına hazırlıktır” ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ